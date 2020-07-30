Волонтеры спасли из квартиры-помойки 12 кошек: «Хозяина увезли в психушку»

Представители екатеринбургского фонда «Зоозащита» рассказали о спасении 12 кошек из квартиры-помойки. «Вчера поздно вечером поступило сообщение о квартире, хозяина которой увезли в психушку, а внутри остались кошки, их видели на балконе. Как пояснили соседи, пять дней мужчина лежал парализованный, а полиция говорила, что нужно дождаться трупного запаха, а так они не имеют права вскрыть квартиру. Еле добились, чтобы вскрыли», – рассказали в «Зоозащите».

Спустя некоторое время волонтерам также удалось попасть в квартиру, которая была захламлена, замусорена и крайне запущена. Родственники хозяина вывозить животных отказались. «Не ловите вы их, мы в мешок всех посадим и на помойку унесем, инстинкт самосохранения ведь есть у них, ну, а кто не выживет, значит, не повезло, нам сейчас не до сострадания», – приводят слова новых хозяев волонтеры.

По их словам, на отлов ушло около двух часов, причем работать пришлось в чудовищных условиях – повсюду были кошачьи и человеческие экскременты, мухи, мусор. «Сначала мы на корм поймали трех самых задохликов – котяток около двух месяцев. Без слез не взглянешь – концлагерь отдыхает. Соседи говорили, что в квартире три котенка и три взрослых кошки, но они вылетали из-под ванны, из закоулков, из залежей хлама. Как мы изощренно балансировали на спинках загаженных кресел, чтобы отловить тех, кто залез на шкафы, а отлов на забитом почти доверху балконе, как в аквариуме, – кажется, мы бы запросто прошли отбор в акробаты. А номер «Вымани кошку из-за вонючего унитаза и загони ее в переноску» вообще зашел бы на ура», – рассказали представители «Зоозащиты».

В итоге они нашли в квартире десятерых кошек, еще двоих выловили представители клининговой компании, к услугам которых прибегли родственники хозяина квартиры. «Пять лет никому не было дела до этого человека, тем более до его животных (а столько их заводят от одиночества, наверное, или помешательства)», – констатировали зоозащитники.

Добавим, что сейчас спасенным котам требуется помощь. В «Зоозащите» предлагают также взять питомца из тех, кто ранее попал на попечение волонтеров, – такие животные уже обследованы, привиты, стерилизованы. «Мы будем очень благодарны за финансовую поддержку, ведь разом обследовать и подлечить 12 кошек – дело затратное, а ведь у нас в стационаре лежат и другие наши подопечные, и все это не бесплатно», – сказано в сообщении «Зоозащиты». Реквизиты для помощи есть в публикации в группе организации во «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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