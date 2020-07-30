Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика останется под арестом до 4 ноября

Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей Александру Борисову, который обвиняется в убийстве 8-летнего мальчика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, о продлении ареста ходатайствовал следователь. Под арестом Борисову предстоит пробыть до 4 ноября. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 3 суток.

Напомним, трагедия произошла 4 августа прошлого года. Восьмилетний Егор отпросился у мамы покататься на велосипеде, и уехал туда, где местные мальчишки катались на «тарзанке». Через 20 минут к женщине прибежали соседские дети и рассказали, что мальчику пуля пробила голову. Рядом с раненым ребенком мать увидела мужчину, который стоял и пил пиво. «Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказала «Новому Дню» мама погибшего мальчика. Пять месяцев врачи боролись за жизнь Егора, но спасти его не удалось – 12 января он скончался. Борисову предъявлено обвинение по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений».

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