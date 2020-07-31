С пяти свердловских медучреждений снимут статус бюджетных

Пять государственных бюджетных медицинских учреждений Свердловской области в ближайшее время получат статус автономных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Статуса бюджетных учреждений лишатся: Рефтинская городская больница; Бюро судебно-медицинской экспертизы; Территориальный центр медицины катастроф; Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД; Станция скорой медицинской помощи города Каменск-Уральский.

Уставы учреждений перепишут, но в их распоряжении останется закрепленное за ними на сегодняшний день имущество. Напомним, автономные учреждения отличаются от бюджетных тем, что частично финансируют себя сами: они имеют право привлекать заемные средства, открывать счета в кредитных организациях, самостоятельно распоряжаться отдельными видами имущества и оказывать платные услуги.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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