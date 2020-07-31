С 1 августа изменится маршрут троллейбуса № 17

С 1 августа в Екатеринбурге полностью изменится маршрут троллейбуса № 17, который сейчас ходит от Площади 1-й пятилетки, проезжает через железнодорожный вокзал, идет по улице Карла Либкнехта до Центральной гостиницы, за ней разворачивается и идет в обратном направлении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня троллейбус № 17 перестанет покидать Орджоникидзевский район. Он будет следовать с конечной станции «Коммунистическая» до остановки «Калининская» по улицам Ломоносова, Восстания, 40 лет Октября, проспектам Орджоникидзе, Машиностроителей, проспекту Космонавтов в обоих направлениях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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