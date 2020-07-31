От коронавируса на Среднем Урале умерли еще шесть человек

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 210 случаев коронавируса. Только в Москве с ее населением в 12 тысяч человек показатель выше – 695 случаев. Во всех остальных регионах число случаев не превышает двухсот и только в 20 субъектах за день оказалось более сотни заболевших.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу, выписали из больниц 606 человек. За день в Свердловской области от коронавируса скончались шесть человек. Напомним, накануне был поставлен печальный рекорд – умерли 13 человек, это самый высокий показатель с начала пандемии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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