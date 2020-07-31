В Екатеринбурге на ребенка упал школьный забор. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проводит проверку из-за инцидента с забором муниципальной школы №200 на улице Крестинского. Одну из секций шумопоглощающего заграждения снесло порывом ветра. Конструкция задела 11-летнего мальчика, который в этот момент проезжал мимо на электросамокате. Ребенок получил травму ноги, ему была оказана медицинская помощь.

После происшествия забор был осмотрен. Оказалось, что выпавшая секция нуждается в ремонте. Прокуратура запросила в школе информацию о том, когда и какая организация устанавливала заграждение, и кто сейчас несет ответственность за эксплуатацию забора.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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