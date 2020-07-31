В Екатеринбурге обещают жару в выходные – будет до +33

Синоптики Гидрометцентра России подтвердили свой прогноз на выходные – в ближайшие дни в Екатеринбург вернется тепло. Сегодня и в субботу возможны кратковременные дожди, днем температура воздуха будет +25…+26 градусов, по ночам – около +17. В воскресенье будет жарко. По данным Гидрометцентра, выглянет солнце, а воздух прогреется до +33 градусов. Однако затяжной жары, как в середине июля, не будет.

В понедельник и вторник вероятны небольшие осадки, максимальная температура воздуха – +28 градусов. В среду выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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