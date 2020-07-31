Участникам отмененного марафона «Европа-Азия» предложили два варианта – возврата денег среди них нет

Организаторы марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге, который должен был пройти 2 августа, но в итоге был отменен, отказались добровольно возвращать деньги участникам. «Все организационные вопросы были решены, медали и футболки получены, трасса подготовлена. Таким образом, все средства, полученные от регистрации участников, были потрачены на организационные расходы. По этим причинам, а также в соответствии с пунктом 9 «Положения о проведении марафона Европа-Азия 2020» и пунктами 21 и 22 публичного договора оферты возврат денежных средств невозможен», – заявили организаторы.

Участникам предложили два варианта на выбор – получить стартовый пакет сейчас, пробежать по любому удобному маршруту и предъявить трек, чтобы потом получить медаль, либо перенести участие на 2021 год, заполнив специальное заявление.

Сколько купивших регистрацию на марафон решили не бежать его в онлайн-формате, пока неизвестно. Организатор «Европы-Азии» Андрей Уткин сообщил «Новому Дню», что эта работа только началась, точную цифру можно будет назвать 2 августа, а пока идет выдача стартовых пакетов тем, кто все же побежит самостоятельно.

Легкоатлет, серебряный призер Чемпионата России в беге на 5000 метров в помещении Андрей Минжулин рассказал «Новому Дню», что компромиссные варианты по организации марафона есть. «В этой ситуации был бы спасением формат раздельного старта, который есть у лыжников, когда каждого спортсмена запускают с 30-секундной разницей. Это была бы неплохая альтернатива», – сказал собеседник агентства.

Разница у онлайн-забега и организованных стартов, по его словам, есть, хоть и небольшая. «Кроме собственно соревнований мы тренируемся – и когда выходим на дистанцию, то сами на себя рассчитываем, зная, что можем упасть, травмироваться, что может попасться собака на пути, мы берем ответственность на себя за это. В организованном старте за это ответственность на себя берет организатор», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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