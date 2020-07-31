Из-за коронавирусной пандемии праздничная молитва на Курбан-Байрам прошла в пустой мечети (ФОТО)

Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам. «Новый День» побывал на праздничной молитве в Медной Мечети, двери которой были закрыты для прихожан из-за эпидемиологической ситуации. Однако прихожане могли смотреть службу по онлайн-трансляции. На самой молитве присутствовали около 10 человек. Это имам Артур Мухутдинов и сотрудники мечети.

«В такие праздники, как Курбан-Байрам, у нас собираются в мечети около 3-5 тысяч человек. Следуя завету и каноническим требованиям сохранять жизни и безопасность для себя и своих родных – мы призвали людей остаться дома. Пандемия сказалась так, что мы отменили массовые молитвы, но у нас могут приходить молиться по одному», – рассказал «Новому Дню» Председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.

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