В МинАПК Свердловской области назвали самые пострадавшие от засухи районы

В минАПК Свердловской области готовятся к снижению урожайности из-за жары и отсутствия осадков в июле. Пока по прогнозу объем урожая будет ниже, чем год назад, но на уровне среднегодовых показателей последних пяти лет. «Ситуация непростая, но она не критическая, как например в 2016 году, когда в некоторых хозяйствах урожай был потерян полностью. Более детальные оценки делать рано, так как в последней декаде июля по всей области прошли дожди, впереди еще август. Чуть сложнее ситуация в Алапаевском, Сысертском и Белоярском районах», – сообщил «Новому Дню» заместитель министра АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

Напомним, практически весь июль за исключением последней недели в Свердловской области держалась аномальная жара, в Екатеринбурге был побит рекорд за все время наблюдений, воздух прогрелся до 38,8 градусов. По прогнозам синоптиков, в первых числах августа ожидается возвращение солнечных дней, воздух прогреется до 33 градусов, но затяжной жары не будет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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