В Свердловской области увеличили число «ковидных» коек

В Свердловской области стало больше специальных коек для лечения больных коронавирусом в медучреждениях. По данным мониторинга, предоставленным аппаратом полномочного представителя президента в УрФО, на 31 июля в регионе развернуто 6981 спецместо (несколько дней назад их было 6847). К настоящему моменту занято 64,3%.

Напомним, ранее оперативный штаб Свердловской области сообщал о том, что в ближайшее время в регионе будут закрыты ковидные отделения в Свердловской областной психиатрической больнице, Областной детской клинической больнице № 1, а также в ГКБ № 40 (нейрохирургия). Однако, по информации «Нового Дня», все они пока только ждут открытия по основному профилю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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