«Ожидается ветер до 25 м/с», – в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, вечером 31 июля и 1 августа в регионе ожидается шквалистый ветер до 25 м/с, грозы, град и сильные дожди.

В связи с этим сотрудники МЧС советуют соблюдать меры безопасности: во время грозы нужно закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться мобильными телефонами. Если в момент непогоды вы оказались вне помещения, то нужно укрыться в углублениях, у подножия склонов, а так же в сухой яме или траншее. Во время града стоит защищать голову от ударов, накрывшись одеждой или сумкой. А также не стоит прятаться под деревьями во время бури.

Свердловская область, Владислав Тринько

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