В Свердловской области от коронавируса умерли еще шесть человек

Свердловская область продолжает оставаться в лидерах по числу новых случаев коронавируса. За сутки заболевание диагностировали у 202 человек, больше только в Москве. Всего на Среднем Урале заразились 20 784 человека.

За последние сутки от коронавируса в области скончались еще шесть человек. Таким образом, всего умерли 276 уральцев. По данным информационного центра по мониторингу, выписались из больниц 697 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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