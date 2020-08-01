В Екатеринбурге собравшиеся у театра драмы договорились о новой акции протеста

Протесты в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге после громкого задержания активиста продолжились в относительно спокойном режиме. После того, как пазик полицейских уехал, собравшиеся скандировали «Позор! Позор!».

Полицейские подошли проверить документы еще у одной активистки с плакатом, тут же собралась группа поддержки. Стражи порядка заставляли ее убрать плакат и надеть маску, женщина отказалась. Ее также попытались задержать: полицейские схватили женщину за руки, толпа подняла шум, после некоторых препирательств ее отпустили. Люди покричали «Спасибо! Спасибо!», полиция удалилась на несколько метров.

Как передает корреспондент Нового Дня после собравшиеся пообсуждали положение в стране, Хабаровск и Екатеринбург и договорились прийти в сквер у театра драмы в следующую субботу к 11:30. Некоторые пообещали принести плакаты. После чего прозвучало предложение идти к администрации, затем люди начали расходиться, и большая часть собравшихся пошли к мэрии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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