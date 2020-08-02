Под Ирбитом столкнулись легковушки: один человек погиб, четверо пострадали

В Ирбитском районе на дороге Малахово – Бобровское накануне около двух часов дня столкнулись легковушки. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, «Богдан-2111» вылетел на встречку и врезался в Hyundai i30.

В результате аварии погиб водитель «Богдана», который не был пристегнут. Водитель и пассажиры «Хендая», в том числе дети, находятся в больнице Ирбита. Точная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Ирбитский район, Людмила Прокофьева

Ирбитский район. Другие новости 02.08.20

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