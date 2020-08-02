В Свердловской области подтвердили 199 случаев коронавируса

Впервые за месяц в Свердловской области число случаев коронавируса оказалось менее двухсот. За последние сутки заболели 199 человек.

Таким образом всего в регионе зарегистрировано 20 983 случаев коронавируса. Выздоровели за день 156 человек.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, за сутки от Covid-19 скончались 5 человек. За время пандемии всего от этой инфекции погибли 281 житель Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.20

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