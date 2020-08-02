В Екатеринбурге задержали бывшего зэка, который избивал и грабил старушек (ФОТО)

В Екатеринбурге задержали мужчину, который нападал на пожилых людей и отбирал деньги. и ценности. Теперь полицейские просят откликнуться возможных жертв грабежей.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, сообщения о грабежах в полицию стали поступать с конца июля. 29 июля был совершен грабеж в квартире дома на Степана Разина, 74. Престарелая женщина выходила из квартиры, в дверях ее сбил с ног неизвестный, затем он проник в квартиру и похитил золотые украшения. На следующий день в доме на Отто Шмидта,72 жертвой аналогичного преступления стала 90-летняя бабушка, в ее квартире грабитель забрал 8 тысяч рублей. А на следующий день мужчину задержали. Он ранее судим, свою вину признал, возбуждено дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с незаконным проникновением в жилище). Но у полицейских есть данные, что жертв преступлений этого мужчины больше.

Тех, кто пострадал от его действий, просят обратиться по телефонам (343)356-42-05 либо 02.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.20

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