В Первоуральске разыскивают пропавшую пенсионерку (ФОТО)

В Первоуральске пропала пожилая женщина, Жаппарова Мугалима Даяновна, 1941 г.р. Вчера, 1 августа, она ушла утром из коллективного сада №37 и до сих пор не вернулась.

Бабушку разыскивают полицейские, волонтеры отрядов «Лиза Алерт» и «Абрис».

Приметы: на вид около 80 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы темные, седые, глаза карие.

Особые приметы: деформация коленных суставов, передвигается с двумя тросточками.

В ГУ МВД по Свердловской области просят: если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, либо другой значимой информацией, убедительная просьба сообщить по телефонам в полицию: 8-(343)-9-64-82-21 либо 02 – дежурная часть. 8-343-9-27-05-71, 89506466068 – уголовный розыск.

Первоуральск, Людмила Прокофьева

Первоуральск. Другие новости 02.08.20

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