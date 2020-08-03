В Екатеринбурге сегодня начнется третий этап опрессовок

В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня начнется третий этап опрессовок. Он будет последним за это лето. Как уточнили в пресс-службе ЕТК, гидравлические испытания продлятся до 6 августа. С 23:00 3 августа до 07:00 4 августа пройдут опрессовки подающих квартальных и распределительных тепловых сетей, с полуночи и до 06:00 5 и 6 августа пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных тепловых сетей.

«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», – напомнили в пресс-службе ЕТК.

При обнаружении протечек, парения и промоин грунта компания просит сообщать в Центральную диспетчерскую службу Екатеринбурга по телефонам: 005 или 222-3-005.

Екатеринбург, Елена Сычева

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