На трассе под Ирбитом в лобовом столкновении погибла пожилая семейная пара (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая случилась вчера вечером на автодороге Артемовский – Зайково. В 20:40 на 51-м километре трассы автомобиль Skoda Rapid, ехавший из Ирбита в Екатеринбург по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze. После удара вторая иномарка загорелась.

За рулем Skoda был 62-летний мужчина, на пассажирском сиденье рядом находилась его жена. Оба погибли на месте. 34-летний водитель Chevrolet был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и множественными ушибами. Сейчас он в реанимационном отделении ЦГБ Ирбита.

Автоинспекторы на месте выяснили, что стаж водителя Skoda был 21 год. Мужчина ранее никогда не привлекался за нарушения правил дорожного движения. При осмотре автомобиля установлено, что спидометр замер на отметке почти 120 км/ч, сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«Госавтоинспекция напоминает, что обгон является одним из самых опасных маневров. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в его безопасности: что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения другим транспортным средствам», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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