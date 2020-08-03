Подросток на арендованном квадроцикле врезался в дерево и разбил голову (ФОТО)

В Ревдинском районе Свердловской области 15-летний подросток катался на взятом напрокат квадроцикле, врезался в дерево и серьезно травмировал голову.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД, 15-летний подросток и его 17-летний друг всего на час арендовали в пункте проката квадроцикл и питбайк и поехали кататься по лесной дороге в районе баз отдыха. Во время поездки подросток был в мотошлеме, что позволило ему избежать более серьезных травм. Родители мальчика про эту поездку не знали, как и не знали о его планах взять напрокат квадроцикл. После ДТП пострадавшего доставили в травматологическое отделение ДМБ № 9 Екатеринбурга с травмами головы и переломами костей черепа.

В ходе начатой проверки полиция побеседует с сотрудниками пункта проката, которые выдали транспортные средства несовершеннолетним.

В ГИБДД добавляют, что с начала 2020 года в Свердловской области возросло число ДТП с участием несовершеннолетних водителей, управляющих автомобилями, мотоциклами, квадроциклами, мотовездеходами. Таких ДТП зарегистрировано уже 76. Травмы получили 48 человек и большая часть из них – 77% – это подростки в возрасте до 18 лет.

Напомним, собственникам транспортных средств за передачу управления лицам без водительских прав грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Для самого водителя, если он достиг 16 лет, за бесправное вождение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Ревда, Елена Владимирова

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