Путин упразднил несколько свердловских судов

В Свердловской области упраздняются Заречный, Байкаловский, Тугулымский, Новолялинский районные суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. Нагрузка в этих судах небольшая, их ликвидация не нарушит стабильности судебной системы региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля.

Вопросы Заречного райсуда передадут в юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского – в юрисдикцию Ирбитского районного суда, Тугулымского – в юрисдикцию Талицкого районного суда, Слободо-Туринского – в юрисдикцию Туринского районного суда, Новолялинского – в юрисдикцию Верхотурского районного суда.

Документ также предусматривает создание постоянных судебных присутствий в составе Верхотурского, Ирбитского, Талицкого и Туринского райсудов. Штатная численность судей и работников аппаратов из упраздненных судов будет передана в указанные районные суды.

Добавим, что в феврале 2016 года были упразднены Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них были созданы Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие. Нарушения права граждан на доступ к правосудию это не повлекло.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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