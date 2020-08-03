Уральскому поэту Владимиру Жиленкову дали литературную премию посмертно (ФОТО)

В Екатеринбурге состоялась юбилейная церемония вручения Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева. Одним из ее лауреатов в этом году стал уральский поэт Владимир Жиленков, который скончался год назад от болезни сердца. Для получения премии из Санкт-Петербурга приехала дочь поэта.

Всероссийская литературная премия имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева вручается в Екатеринбурге уже десятый год. В этот раз ее присудили еще одному уральскому поэту – лауреатом стал Владимир Жиленков за его сборник произведений «Желанное». К сожалению, и сам сборник был издан после смерти Жиленкова, и награду он получил посмертно. В книге представлена не только поэзия, но и проза, а также венок сонетов, что для любого автора является вершиной профессионализма. Иллюстратором сборника стал сам Жиленков. Премия была вручена его дочери Зое, специально приехавшей для этого из Санкт-Петербурга.

Владимир Жиленков с детства жил на Урале, окончил в 1994 году в Екатеринбурге лицей при Уральском государственном университете имени А. М. Горького, учился на историческом факультете, но потом уехал к брату в Кронштадт. Печатался в Екатеринбурге в ряде периодических изданий, в том числе в журналах «Урал» и «Уральский следопыт», а также в «Кронштадтском вестнике». 23 июня 2019 года Жиленков скончался от болезни сердца в возрасте сорока двух лет.

Кроме Владимира Жиленкова лауреатами премии им. Станцева стали: известная поэтесса из Донецка Анна Ревякина за поэму «Шахтерская дочь», и екатеринбуржец Владимир Сутырин – за художественно-документальную повесть «О том, что остается за кадром».

Фото: Анна Усманова и Андрей Щупов

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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