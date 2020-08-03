Съемки екатеринбургского мини-сериала «Гриша Субботин» почти завершены (ФОТО)

Сегодня «Новый День» побывал на съемочной площадке Екатеринбургского сериала «Гриша Субботин». Главный герой – обычный доставщик еды, он копит деньги на учебу, обеспечивает себя и маму, а в дороге сталкивается с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями.

Сегодня на площадке Ельцин-центра снимали сцену с массовкой в клубе. По задумке сценаристов, Гриша вместе со своей группой должен поучаствовать в концерте, на котором появятся известные люди.

Исполнительный продюсер Татьяна Неверова рассказала «Новому Дню», что сериал будет состоять из 10 эпизодов. Пилотный показ может пройти в сентябре, а премьера предварительно намечена на октябрь. Осталось всего шесть съемочных дней, затем начнется монтаж.

«Гришу Субботина» планируют показать на YouTube.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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