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Понедельник, 3 августа 2020, 16:16 мск

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Семьи работников АО «Святогор» получили ключи от новых домов (ФОТО)

Десять семей работников АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) получили ключи от новых коттеджей третьей очереди поселка Молодежный. Дома расположены на улицах Березовая и Сосновая.

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых, директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников и директор ООО «Стройкомплект» Анатолий Ярутин

«Это продолжение доброй традиции предоставления нашим работникам жилья, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – Уверен, что сегодняшнее событие – большая радость для наших новоселов, они его с нетерпением ждали. И их мечты сбылись. В будущем мы продолжим строительство, а значит, Молодежный будет расти и развиваться».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГМК, работы по возведению жилья и благоустройству прилегающей территории были выполнены подрядной организацией ООО «Стройкомплект» (Екатеринбург). По своему внешнему виду новые дома ничем не отличаются от тех, что уже построены в поселке. Стоит отметить, что 8 коттеджей возведены площадью 120 кв. метров, а два дома – площадью 140 «квадратов». На первом этаже расположились просторная кухня, прихожая, санузел с душевой кабиной, гостиная с выходом на террасу. На втором – две спальные комнаты, два санузла и прачечная. Система теплых полов и автономная котельная в каждом коттедже помогут создать в доме комфортный микроклимат. Котельные оборудованы газовыми котлами.

Директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников вручает ключи от коттеджа семье Пинягиных

«В первую очередь нас привлек район, в котором строится поселок – у леса, благоустроенная дорога, комфортно, удобно, – рассказал новосел – начальник бюро по подготовке производства РМЗ АО «Святогор» Евгений Бабанин. – Со временем планируем поставить баньку, оборудовать на участке беседку, аттракционы, качели для детей».

Работникам «Святогора» жилье предоставляется на выгодных условиях: без первоначального взноса, с рассрочкой платежа на 15 лет. В первом полугодии 2020 года на строительство коттеджей комбинат направил 66,5 млн рублей.

Строительство коттеджного посёлка Молодежный началось в 2015 году. Данный проект является наглядным примером государственно-частного партнёрства правительства Свердловской области, Уральской горно-металлургической компании и АО «Святогор». Проектом предусмотрено возведение 140 коттеджей. На выбор жильцам предлагается три варианта коттеджей общей площадью от 120 до 160 кв. метров, с мансардным этажом, открытой террасой и навесом для автомобиля.

В июне 2017 года счастливыми новоселами этого поселка стали первые десять семей работников «Святогора». Спустя год, в июле 2018 года, ключи от коттеджей получили ещё 10 семей работников предприятия. Столько же справили новоселье и в этом году. За время реализации проекта по строительству коттеджного поселка Молодежный затраты «Святогора» на эти цели составили 633 млн рублей.

Красноуральск, Елена Владимирова

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