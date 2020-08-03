Екатеринбургская полиция задержала «гадалку», выманившую у девушки 440 тысяч (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские задержали 21-летнюю ранее судимую жительницу Костромы. Ее подозревают в том, что она обманным путем завладела золотыми украшениями и деньгами в сумме 440 тысяч рублей, принадлежащими молодой жительнице Екатеринбурга. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-группе УМВД.

По словам пострадавшей, девушки 1995 года рождения, 17 июля подозреваемая остановила ее на улице Вайнера, чтобы узнать, где находится ближайший банкомат. Девушка указала ей направление и пошла дальше. Однако вскоре незнакомка догнала ее и завязала разговор. Она представилась «Русалиной». В ходе беседы «Русалина» предложила погадать и предсказала, что девушка встретит близкого человека через 12 дней. За свое гадание незнакомка попросила 5 тысяч рублей. Когда потерпевшая сказала, что у нее нет с собой такой суммы, злоумышленница затребовала какое-нибудь украшение. Девушка отдала золотую цепочку с кулоном. Обменявшись телефонами, собеседницы расстались. Уже на следующий день Русалина связалась с жертвой и заявила, что на украшениях наложено проклятие, которое она может снять. Гадалка также сказала девушке собрать все золотые изделия, которые у нее есть дома, и принести ей. Свои «магические» услуги «Русалина» оценила в 220 тысяч рублей. Девушка оформила кредит и перевела деньги злоумышленнице. Этого гадалке оказалось мало, и на следующий день она потребовала еще 200 тысяч на «откуп от демонов». Потерпевшая взяла указанную сумму в кредит еще в одном банке и снова передала деньги мошеннице. Поняв, что жертва никуда не денется, гадалка снова и снова требовала крупные суммы, но девушка смогла сделать лишь несколько небольших переводов на сумму от 12 до 1,5 тысяч рублей.

2 августа о сложившейся ситуации узнал отец потерпевшей, который объяснил, что дочь стала жертвой мошенницы. Девушка обратилась в полицию. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенной работы была установлена личность предполагаемой преступницы. Вскоре она была задержана. Оказалось. что имя «Русалина» вымышленное. Подозреваемая прибыла в Екатеринбург 9 июля якобы с целью устройства на работу. В городе жила на съемной квартире на улице Волгоградской. Ранее она уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи. В обоих случаях суд приговорил ее к штрафу.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в значительном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы. Гражданка помещена под стражу.

Полицейские располагают информацией о причастности задержанной к иным подобным преступлениям. Граждан, которые возможно пострадали от действий этой гадалки, просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 356-42-05, 294-14-94 или 02.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

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