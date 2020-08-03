МЧС предупреждает о грозе, сильном дожде и порывах ветра

В Свердловской области, по данным синоптиков, уже завтра, 4 августа, могут пройти сильные дожди и грозы, а ветер будет достигать в порывах 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Добавим, по информации Гидрометцентра России, на этой неделе в Екатеринбурге ожидается теплая погода. Будет около +30 градусов, до +25 температура опустится только к субботе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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