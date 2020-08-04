Ночью над Екатеринбургом и окрестностями пронеслась гроза

Вчера поздно вечером и ночью в Екатеринбурге и его окрестностях разразилась сильная гроза, как и предупреждали спасатели.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», молнии можно было наблюдать во всех районах города и ряде прилегающих населенных пунктов.
В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что ночная гроза не повредила объекты жизнеобеспечения.
В Уралгидрометцентре прогнозируют, что в области грозы и град могут пройти и сегодня, и завтра, и послезавтра. В Екатеринбурге, по версии синоптиков, 4 и 5 августа дело ограничится кратковременными дождями.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 04.08.20
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