Ночью над Екатеринбургом и окрестностями пронеслась гроза

Вчера поздно вечером и ночью в Екатеринбурге и его окрестностях разразилась сильная гроза, как и предупреждали спасатели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молнии можно было наблюдать во всех районах города и ряде прилегающих населенных пунктов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что ночная гроза не повредила объекты жизнеобеспечения.

В Уралгидрометцентре прогнозируют, что в области грозы и град могут пройти и сегодня, и завтра, и послезавтра. В Екатеринбурге, по версии синоптиков, 4 и 5 августа дело ограничится кратковременными дождями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

04 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Сопротивляться юридически», – правозащитник рассказал, как пикетировать, не попав под статью (ВИДЕО). / МЧС предупреждает о грозе, сильном дожде и порывах ветра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»