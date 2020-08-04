Гаишники устроили стрельбу, гоняясь ночью за пьяными подростками (ФОТО)

Этой ночью сотрудники ДПС ГИБДД Сухого Лога были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. В машине оказалась целая компания пьяных подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ночью в деревне Глядены мимо инспекторов проехал автомобиль ВАЗ-21099 с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил требование об остановке. Полицейские бросились в погоню, через громкоговоритель требуя, чтобы водитель остановился. Однако он не реагировал, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения.

После многочисленных предупреждений один из инспекторов ДПС ГИБДД выстрелил сначала в воздух, а потом начал стрелять по колесам. Только после этого автомобиль остановился.

Оказалось, что за рулем находился нетрезвый 18-летний житель поселка Алтынай Сухоложского района. Водительских прав у него никогда не было. Вместе с ним катались трое несовершеннолетних пассажиров – 14- и 16-летние жители Алтыная и 13-летний гость из Асбеста. Все они признались, что пили алкогольные напитки. Сотрудники полиции установили, что накануне вечером подростки гуляли по улицам поселка, когда к ним подъехал их знакомый на автомобиле ВАЗ-21099. Он предложил ребятам покататься, выпить, а потом они поехали купаться на Рефтинское водохранилище. Увидев автомобиль ДПС, подростки решили не останавливаться, а услышав звуки выстрелов, сделали погромче музыку, чтобы не слышать их. В ходе преследования никто не пострадал.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы. Все подростки – участники инцидента будут поставлены на профилактический учет в ПДН. В отношении 18-летнего водителя составлены протоколы сразу по нескольким статьям КоАП.

Сухой Лог, Елена Владимирова

Сухой Лог. Другие новости 04.08.20

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