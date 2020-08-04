В уральском поселке люди вынуждены три недели жить без воды (ВИДЕО)

Жители поселка Изумруд бьют тревогу: уже три недели они вынуждены обходиться без воды. Об этом стало известно из паблика «Инцидент Екатеринбург».

В поселке три недели нет воды

Местный житель Александр Голубцов рассказал «Новому Дню», что вода в Изумруде пропадает каждое лето. В этот раз мужчине сообщили, что сломался насос, и ждать возвращения напора в колонках придется еще около недели. Пенсионер сам ездит в соседний поселок, чтобы наполнить бутылки. Так же делают сельчане, а тем, кому здоровье не позволяет, канистры с водой привозят родственники и соседи.

Бурение отдельной скважины тоже нецелесообразно, так как местная вода непригодна для питья. В ней содержится газ радон, поясняют в поселке.

В администрации Малышевского ГО сообщили, что проблема с подачей воды здесь давняя и особенно обостряется в летний период, когда приезжают дачники. Заместитель главы городского округа Александр Рудный подтвердил информацию о сгоревшем насосе. Его обещают поставить к концу недели.

«В настоящее время холодная вода поставляется по резервной линии со станции четвертого подъема из пос. Малышева, но из-за большого износа сетей и возможного порыва давление небольшое и, соответственно, вода подается с перебоями. Администрация округа не только в курсе данной проблемы, но и активно занимается ее решением. Причем не только в краткосрочном формате, но и на перспективу, чтобы обеспечить стабильную и надежную подачу водоснабжения. Администрация провела большую работу по заключению концессионного соглашения на полную модернизацию сетей и оборудования холодного водоснабжения в округе. Это крупнейший проект последних лет. Реализация соглашения уже идет полным ходом. И в этом году вступила в активную фазу», – добавил чиновник.

Изумруд, Владислав Тринько, Антон Отман

Изумруд. Другие новости 04.08.20

Художник Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург – теперь для нелегального стрит-арта. / Суд рассмотрит апелляцию на арест Дениса Гауэрта, задержанного в сквере. / В Свердловской области от коронавируса умерли еще 9 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»