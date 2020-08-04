В здании УрО РАН произошел пожар – 59 сотрудников эвакуировались

В Екатеринбурге произошло возгорание в одном из административных корпусов Уральского отделения Российской академии наук. В здании Института математики и механики на улице Софьи Ковалевской, 16, сработала пожарная сигнализация. По прибытии спасатели установили, что в одном из помещений в цокольном этаже загорелся строительный мусор.

По данным МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали 17 единиц пожарной техники. К 13:38 открытый огонь был потушен, сейчас идут проливка и разбор сгоревших конструкций. Из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 59 человек. Пострадавших в результате ЧП нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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