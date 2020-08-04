Замначальника районной администрации проверил, как меняют трубы на Юго-Западе (ВИДЕО)

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» меняет тепломагистраль на Юго-Западе, в квартале, где скоро будут сдаваться новостройки. Сегодня ход работ проверил замглавы Ленинского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев.

Новые трубы для района с новостройками

«По информации, которую предоставила «Екатеринбургская теплосетевая компания», работы по перевооружению тепломагистрали М-38 выполнены на 65%. Мы приехали и убедились: действительно, работы ведутся интенсивно, надеемся, что они будут выполнены в срок. На этой магистрали у нас находится квартал улиц Амундсена, Расковая, частично Московская», – отметил чиновник.

Как пояснил замначальника района тепловых сетей АО ЕТК № 1 Артем Копыл, от магистрали длиной 1012 метров запитаны несколько домов и административное здание. Новые трубы прокладывают с изоляцией из пенополиуретана с оперативным дистанционным контролем, то есть можно будет оперативно узнавать о каких-либо проблемах и устранять их. «Трубопровод построили в 1986 году, эксплуатация 34 года, по результатам экспертизы промышленной безопасности и по техническому освидетельствованию, куда входят наружный осмотр и гидравлическое испытание, было принято решение данный участок поменять. Он прослужит 30 лет», – прокомментировал энергетик. Работы по замене магистрали будут закончены к 30 августа, до 28 сентября будет восстановлено благоустройство.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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