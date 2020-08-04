Новый мост в ЦПКиО со стороны улицы Щорса может обойтись в 60 миллионов рублей (ФОТО)

Сегодня журналистам продемонстрировали эскизы нового моста через Исеть в ЦПКиО со стороны улицы Щорса.

Возведение конструкции может обойтись городу примерно в 60 миллионов рублей, заявили чиновники во время пресс-тура.

«Первый проект – восстановить водоем и сделать пруд парковый, как он здесь и был. Второй вариант – оставляем русло и смотрим варианты, которые могут уйти под застройку. Но в любом случае это не небоскребы. Это низкоэтажная застройка. А то рядом с парком у нас получается, как в Нью-Йорке», – сказал мэр Высокинский.

Проектирование моста начнется в 2021 году.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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