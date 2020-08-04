В Екатеринбург возвращаются живые джазовые концерты, которых не было 4 месяца

В Екатеринбурге спустя четыре месяца начинает свою работу не в онлайне, а вживую клуб EverJazz. Правда, пока музыканты будут выступать не на родной площадке, а на свежем воздухе в открытом дворике ГЦСИ.

Первый концерт состоится уже завтра, 5 августа, будет выступать ProVans, который исполняет авторскую и популярную музыку. 6 августа резиденты устроят посвящение живому классику американского джаза Уэйну Шортеру, а в пятницу, скорее всего, выступит Данияр Баяманов и его бэнд (организаторы сейчас ждут официального подтверждения).

«На этой неделе устроим три концерта и, надеюсь, на следующей неделе – не меньше, – рассказал «Новому Дню» сопродюсер клуба EverJazz Алексей Глазырин. – Есть надежды, что все изголодались по концертам, по джазовой музыке. Мы готовы комфортно разместить до 100 человек. Сейчас расставляем столики, парковые скамьи, договариваемся о выездном обслуживании. Больше людей, думаю, пока собирать не стоит».

Выступления будут платными, билеты можно приобрести на сайте клуба.

Напомним, во время действия ограничительных мер клуб EverJazz не работал, но регулярно устраивал онлайн-концерты, а также трансляции небольших «квартирников» из домов музыкантов. Кстати, часть онлайн-активности EverJazz сохранит. По словам Алексея Глазырина, у него уже есть договоренности с разными спикерами на проведение прямых эфиров в соцестях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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