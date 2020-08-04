С начала пандемии коронавирус подтвердился у 2600 детей в Свердловской области

В Свердловской области на данный момент зарегистрировано более 2600 случаев коронавируса у детей. Чаще всего, по словам экспертов, дети переносят вирус в бессимтомной и легкой форме. На данный момент на ИВЛ нет ни одного малыша, либо подростка.

«Всего в Свердловской области зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев COVID-19 у детей. В настоящее время на территории области нет детей с подтвержденной инфекцией Covid-19 в реанимациях», – сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

Общее количество заболевших в регионе сегодня составляет 21361 человек, то есть доля детей с Covid-19 действительно невелика.

«Переносят вирус дети либо бессимптомно, либо легко. Осложнения при коронавирусе все-таки ориентированы больше на взрослый организм, касаются системы кровообращения, связаны с какими-то тромболитическими моментами, к сожалению. Мне ничего не известно о заболевших детях на ИВЛ», – прокомментировал ситуацию во время брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

МОБ с полицией выгоняет волонтеров, собирающих подписи за прямые выборы мэра (ФОТО). / Тагильчанину, обвиняемому в смерти ребенка во время стрельбы по банкам, продлили арест. / Креков пообещал разобраться с жалобами медиков о невыплате «коронавирусных» компенсаций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»