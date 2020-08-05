Энергетики перекроют движение в центре Екатеринбурга

С 4 по 20 сентября 2020 года акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Радищева от перекрестка с улицей Гурзуфской до дома № 40а на улице Гурзуфской.

Кроме того, предприятие ограничит движение транспорта по улице Гурзуфской от улицы Радищева до улицы Белореченской с 4 по 9 сентября 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, это необходимо для ремонта тепломагистрали. Энергетики просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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