ТГ-канал, который рассказывает о заболевших коронавирусом в вашем доме, ищет переболевших

В Екатеринбурге больше 27 тысяч человек пользуются телеграм-ботом ekb_covid_bot. В автоматическом режиме, опираясь на данные Роспотребнадзора, он рассказывает о заболевших в вашем доме или около него. Достаточно ввести адрес в Екатеринбурге – и бот будет присылать уведомления всякий раз, как в здании или в определенном радиусе от него будет появляться новый инфицированный. Информация дается с адресами и количеством случаев.

Теперь автор телеграм-бота хочет сравнить официальную статистику с реальной картиной. «Прошел ровно месяц с тех пор как я спрашивал вас – переболели ли вы коронавирусом и попали ли в статистику. С тех пор многое изменилось, поэтому хочу спросить еще раз. Цель – совместно выяснить, сколько людей уже переболели и насколько точна статистика Роспотребнадзора. Ботом пользуются более 27 500 человек, поэтому есть шанс получить результаты близкие к реальности. Ответить можно, перейдя на канал @ekb_covid_bot_info и нажав на подходящий вариант ответа. Ответы анонимные, после ответа покажут, как ответили остальные», – призвал автор бота.

Екатеринбург, Елена Сычева

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