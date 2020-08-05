В торговых центрах Екатеринбурга улучшили качество и скорость интернета

В Екатеринбурге спустя четыре месяца карантинных каникул открылись торговые центры, где уже сегодня можно наблюдать очереди из посетителей. Чтобы покупатели не испытывали проблем со связью, сотовые операторы улучшили качество интернета в ТЦ.

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», для стабильного сигнала именно внутри помещений техническая служба установила новые индор базовые станции в торговых центрах «Аида» и «Гулливер». Такие объекты также уже успешно работают в «Гринвиче», «Академическом», «Краснолесье», «Гранате» и «Пассаже».

«Множество людей ежедневно приходят в торговые центры, и, конечно, им необходим смартфон и интернет. Проникновение сигнала от внешних базовых станций внутрь здания, различных магазинов, примерочных и складских помещений, расположенных в нем, может быть затруднено особенностями конструкций и толщиной стен, поэтому индор – эффективное решение для обеспечения высокой скорости передачи данных», – отмечают в инфраструктуре «Мегафона».

Для посетителей ТЦ теперь будет доступна скорость интернета порядка 30 Мбит/с, этого вполне хватит, чтобы комфортно выйти в интернет, заказать такси, поработать с ноутбуком.

Напомним, торговые центры в Екатеринбурге и области после долгого перерыва открылись 1 августа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

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