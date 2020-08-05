Фармпроизводство Петровых нацелилось на пытающихся забеременеть

Депутат Госдумы Александр Петров, связанный с новуральским фармкластером и заводом «Медсинтез» (председателем совета директоров последнего является его сын Александр), рассказал о планах компании по вымещению с рынка проверенных препаратов. Речь идет в том числе о гормональных средствах, которые применяются в программах экстракорпорального оплодотворения. Об этом Петров заявил в интервью УГМУ. «Это очень современные лекарства. Например, могу сказать, что один грамм гормона у них оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Самое главное, что рынок это покупает, и зарубежные страны проявляют интерес к тому, что производится на Урале», – сказал он.

Вероятнее всего, речь идет о препарате «Примапур». Собеседники «Нового Дня» в клиниках, аккредитованных для проведения программ ЭКО за счет средств ОМС, ранее сообщали, что этот препарат, относящийся к группе гонадотропинов и применяющийся для стимуляции овуляции, пытались «продавить» к использованию, однако в итоге в программах, которые оплачиваются из средств территориального фонда обязательного медстрахования, сохранили другие препараты, которые использовались и прежде и доказали свою эффективность («Гонал-Ф», «Элонва», и так далее).

Препарат производства «Медсинтеза» из всех уральских клиник в настоящее время, по данным агентства, использует только одна – Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин-центре. При этом только для пациентов, которые участвуют в платных программах ЭКО. Летом клиника даже объявляла акцию – 25 пациенткам обещали провести бесплатную стимуляцию «Примапуром». Сообщалось, что препарат прошел клинические исследования в 2015-2016 годах и получил регистрационное удостоверение в 2019-м.

Заметим, что, по словам Александра Петрова-младшего, первая беременность на препарате была зарегистрирована в 2017-м, по состоянию на конец 2019-го их стало несколько больше. «На сегодняшний день по результатам клинических исследований с использованием препарата «Примапур» родилось 14 детей, и с каждым днем число рожденных малышей увеличивается», – приводит его слова портал «Новости GMP».

Добавим, всего в 2019 году в Свердловской области процедуру ЭКО в рамках базовой программы за счет средств ОМС прошли 3 537 супружеских пар, на учет по беременности встали 1 015 женщин, родились 1 048 детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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