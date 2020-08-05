На Среднем Урале найдены грибы, которые могут подавлять рост раковых клеток (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня пообщалась с учеными УрФУ, которые занимаются изучением трутовых грибов. Биологи выяснили, что есть ряд видов, которые обладают антиоксидантыми свойствами, способными подавлять раковые клетки. Подробности – в нашем материале.

Трутовые грибы могут использовать для борьбы с раком

Исследования химического состава около 20 видов трутовых грибов Свердловской области провели сотрудники лаборатории натуральных лекарств профессора Чао Мей Ма из Университета Внутренней Моноголии (Хух-Хото, Китай). Выяснилось, что у наших грибов есть соединения, аналогичные содержащимся в китайской ганодерме (это лекарственный гриб № 1 в Китае по заверению ученых).

«Среди 20 изученных нами видов есть те, которые обладают противораковой активностью, но кроме того мы обнаружили, что они обладают и другими биологическими активностями. Они подавляют рост бактерий, следовательно, обладают антибиотическим действием. То есть они могут быть источниками новых антибиотиков. Они имеют большое количество веществ, которые стимулируют рост растений, или подавляют некоторые этапы роста растений, – рассказывает заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологии УрФУ Ирина Киселева. – Они могут быть использованы как регуляторы роста растений в сельскохозяйственной практике. В этом смысле они могут являться перспективными объектами для изучения, для последующего биотехнологического выращивания и получения необходимых химических соединений, которые обладали бы стимулирующей и ингибирующей активностью в отношении клеток животных, раковых клеток или клеток растений», – добавила она.

Образцы измельчают в порошок, который используют для приготовления экстрактов. Их в разных концентрациях добавляют к клеткам разных типов: нормальным (фибробластам и клеткам кожи человека) и опухолевым клеткам человека либо животных.

«Примерно половина из предоставленных нам экстрактов проявили свойство цитотоксичности по отношению к опухолевым культурам. При этом они не убивали фибробласты. Эти вещества мы выделили, пометили их, и будем исследовать более детально. Будем выяснить, почему они убивают опухолевые клетки, а нормальные не убивают или даже стимулируют рост», – пояснила директор департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Мария Улитко.

После экспериментов с экстрактами задача ученых – перейти к идентификации индивидуальных соединений, которые после многочисленных испытаний можно будет использовать в качестве лекарственных препаратов.

«Процесс введения новых субстанций и веществ в фармацевтическую практику – не быстрый. На уровне БАДов можно в течение 3-5 лет подготовить какие-то материалы и использовать их как биологически активные вещества. Если говорить о лекарственных препаратах – это гораздо более длительный срок. Испытание одного препарата в среднем длится около 10 лет», – отметила Ирина Киселева.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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