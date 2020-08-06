Среди ночи из горящего дома выбежали 9 детей и 7 взрослых

Сегодня в 03:06 ночи загорелся двухэтажный жилой дом на улице Маяковского в Ирбите.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 240 кв. м сгорела кровля, повреждены четыре квартиры на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома. До прибытия пожарных из дома успели выбежать 16 человек, в том числе 9 детей.

Пожар тушили две единицы спецтехники, 11 человек личного состава. В 03:23 огонь был локализован, в 03:38 открытое горение ликвидировано, разбор сгоревших конструкций завершен в 04:55.

Ирбит, Елена Владимирова

Ирбит. Другие новости 06.08.20

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