В Екатеринбурге закончились последние опрессовки за лето

В Екатеринбурге сегодня в шесть утра закончился последний этап опрессовок. По его итогам обнаружился 21 порыв, повреждения нашли на улицах: Красноармейская, Токарей, Посадская, Ключевская, Гурзуфская, Амундсена, Космонавтов, Таватуйская, Белореченская, Уральская, Сулимова, Посадская, Волгоградская, пер. Парковый. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, ремонтные бригады уже устраняют повреждения.

В этом году в Екатеринбурге испытания труб проходили в три этапа: в конце мая, начале июля и в августе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

Куйвашев подписал закон о передаче екатеринбургских больниц минздраву. / В Свердловской области коронавирусом переболели уже 400 беременных. / Среди ночи из горящего дома выбежали 9 детей и 7 взрослых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»