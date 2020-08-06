Назван топ-10 мест, куда поедут екатеринбуржцы в августе, – Черное море и Чебаркуль

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда жители Екатеринбурга собираются поехать отдыхать в августе. Для этого был изучен интерес аудитории к отелям разных городов. Аналитики ограничились оценкой спроса только на рынке внутреннего туризма, т.к. из-за закрытого авиасообщения с большинством стран мира россияне в массе выбирают пока отечественные направления.

Топ-10* выглядит следующим образом:

1. Сочи

2. Анапа

3. Ялта

4. Геленджик

5. Алушта

6. Санкт-Петербург

7. Евпатория

8. Чебаркуль

9. Севастополь

10. Феодосия

Если курортами Краснодарского края и Крыма екатеринбуржцы интересуются наравне с жителями других крупных городов России, то Чебаркуль был в поисковых запросах как минимум в полтора раза чаще, чем в среднем в больших городах.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне – уже на треть, в июле – примерно на четверть», – сообщили в пресс-службе компании.

*Посчитаны переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов. Учитывались переходы, которые стали результатом поиска отеля на август.

Екатеринбург, Елена Сычева

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