Суд приговорил уральца к 21 году колонии за убийство бывшей жены на глазах ребенка

Свердловский областной суд вынес приговор 38-летнему жителю села в Ирбитском районе, застрелившему бывшую жену на глазах сына. Мужчина был осужден по трем уголовным статьям: угроза убийством, убийство с особой жестокостью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он приговорен к 21 году заключения в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 2 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного заседания были раскрыты подробности жуткого преступления. Семейная пара была в разводе, но мужчина несколько раз приходил к бывшей супруге. Так, 27 декабря 2018 года он угрожал женщине предметом, «конструктивно схожим с ружьем», и обещал ее убить. Второй эпизод случился 26 февраля 2019 года. Подсудимый, будучи пьяным, пришел в дом к бывшей жене, держа в руках охотничье ружье Иж-18Е 16-го калибра. Его увидел 12-летний сын. Ребенок испугался за жизнь матери и закрыл ее своим телом. Уралец ударил сына прикладом по спине и бросил его на пол, а затем с близкого расстояния выстрелил дробовым зарядом в спину женщины – ранение было смертельным. После этого пьяный отец приставил к голове мальчика ружье, заставил его пройти на кухню и угрожал убить и его. Впоследствии у ребенка возникло посттравматическое стрессовое расстройство, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, после совершения преступления уралец выстрелил и в себя, но врачи его спасли.

По информации следственного комитета, чтобы собрать доказательства по уголовному делу, были допрошены порядка 20 свидетелей. Были проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические, баллистические, криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы, несколько осмотров места происшествия и проверка показаний на месте. Также СК выяснял причины и условия, которые способствовали случившемуся преступления.

По приговору суда мужчина должен выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 миллиона рублей родственникам погибшей. Мальчик после убийства матери живет у бабушки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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