Центр Екатеринбурга перекроют из-за ремонта трамвайных путей

С 22 по 31 августа в связи с проведением ремонта трамвайных путей ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до Красноармейской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, закроют движение трамваев, следующих по маршрутам № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26, 32, − по проспекту Ленина и улице Татищева, от улицы Красноуральской до улицы Луначарского, с 00:00 22 августа до 5:00 31 августа.

Движение автотранспорта перекроют на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина с 00:00 22 августа до 5:00 31 августа.

Транспортный поток перенаправят по улицам Малышева, Карла Либкнехта, Первомайской, Тургенева. Об изменениях маршрутов движения трамваев можно узнать на сайте ЕМУП «Городской транспорт».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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