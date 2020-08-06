В «Мотиве» подтвердили, что в компании прошли обыски

В компании «Мотив» подтвердили, что накануне в офисе работали силовики – информация об обысках со вчерашнего дня распространяется в соцсетях. Представители сотового оператора уточняют, что шла выемка документов, которая касается одного из контрагентов компании.

«Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов. Компания отнеслась к работе проверяющих с необходимым вниманием, частично разделив с ними тяжесть их важной и трудной работы с документами», – сообщили в пресс-службе «Мотива».

По информации РИА «Новый День», к проведению оперативных мероприятий, вероятно, привлекались представители ФСБ, однако в ведомстве от комментариев воздержались.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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