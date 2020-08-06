После сообщений о задержании мэра Богдановича в соцсети выпустили ботов в поддержку главы

Накануне источники «Нового Дня» сообщили о задержании главы Богдановича Павла Мартьянова. Предположительно, речь может идти о правонарушении коррупционного характера. Сегодня при этом Мартьянов находится на рабочем месте. В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области «Новому Дню» сказали, что не комментируют вчерашнюю историю с вероятным задержанием главы Богдановича.

В пабликах, посвященных городу, новость восприняли по-разному. Многие считают, что внимание силовиков к Мартьянову заслуженно. Появились в соцсетях и хвалебные высказывания, но большинство подобного рода записей сделаны со страниц людей, зарегистрированных совсем недавно, причем не в Богдановиче, иногда – не в Свердловской области или даже не в России.

«Если судить по изменениям в городе, то за деятельность Мартьянова много чего изменилось в городе, и спортплощадки, облагоустраиваются дворы , появились новые тротуары ( в частности, микрорайон ), понятно, деньги на все выделены сверху, а разве они не выделялись тому же Москвину? А где результат ? «Я люблю Богданович»? Не исключаю, что были какие-то ошибки у Мартьянова, но люди, мы же люди! Виновен – накажут! Но зачем полоскать грязью- то? Как сказано о блуднице «Кто безгрешен, пусть бросит в нее камень». Получается, все безгрешны?» – пишет пользователь под именем Галина Могилина (аккаунт «прописан» в Екатеринбурге).



«Все лишь бы обхаять... что за люди. 1. Все хорошее сделанное для города сразу забыли? 2. Еще никого не обвинили и не выяснили – уже накинулись. Сами что полезного для города сделали, диванные критики?» – вторит пользователь Наталья Корнева (из Челябинска).



«Люди, да будьте добрее, умнее, и не такими злыми, нам не угодить, город стал уютнее, есть, где с детьми погулять (не все дворы сделаны, но все же). Дай бог мэру удачи, здоровья», – пишет юзер Лариса Куликова из Нур-Султана.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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