При проверке учебных заведений пожарные нашли почти 2000 нарушений

Специалисты Госпожнадзора, проверяя готовность образовательных учреждений к новому учебному году, нашли почти 2000 нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС в Свердловской области, на сегодняшний день из 1 738 учреждений представленных к проверке, проверку прошли 1 268, это треть от общего количества. Всего выявлено 1 983 нарушения. Например, на 117 объектах пути эвакуации не соответствуют противопожарным нормам, на 89 объектах неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Учреждения активно устраняют недостатки, на сегодняшний день половина из них уже устранена.

Всего на учете в органах государственного пожарного надзора находятся 3782 образовательных учреждения, в том числе – 1 130 школ, 266 средне-специальных учебных заведений, 497 организаций дополнительного образования и 1797 детских садов. Проверки образовательных учреждений завершатся к концу августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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