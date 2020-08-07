В Екатеринбурге два подростка на скутере угодили под машину (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером на улице Братской случилось ДТП, в котором пострадали двое подростков. 13-летний парень на скутере «Хонда» выезжал с прилегающей территории и врезался в автомобиль «Тойота Авенсис», который ехал по Братской в сторону Московской, после столкновения скутер отбросило на припаркованный «Опель». Пострадали 13-летний водитель и ее 11-летний пассажир, у старшего ушибы, у младшего подростка – перелом ключицы справа.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, уже выяснилось, что 13-летний мальчик взял без разрешения родителей скутер отца, прав у подростка, конечно, не было. В ПДН направлены материалы для привлечения родителей к ответственности по по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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