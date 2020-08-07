Сегодня в Екатеринбурге последний жаркий день лета – долгосрочный прогноз погоды не обещает тепла в оставшееся до осени время.

Так, по информации Гидрометцентра России, сегодня днем воздух прогреется до +31 градуса, весь день будет солнечно, а уже с субботы, завтрашнего дня, зарядят дожди. Будет +26 по Цельсию. В воскресенье и понедельник ожидается +19. Во вторник и среду +17…+18 градусов. Все это время будут идти дожди.

По данным портала Gismeteo, такая погода будет стоять до сентября.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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